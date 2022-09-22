Вероятна некоторая волатильность индекса Мосбиржи на торгах в четверг - "Открытие Инвестиции"

Российские акции продолжат искать баланс между текущими рисками, перспективами роста налогов и текущими ценами, которые выглядят весьма интересно в долгосрочном плане, поэтому вероятна некоторая волатильность индекса Мосбиржи на торгах в четверг, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

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