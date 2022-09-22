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22 сентября 2022 года 10:04
Вероятна некоторая волатильность индекса Мосбиржи на торгах в четверг - "Открытие Инвестиции"
Российские акции продолжат искать баланс между текущими рисками, перспективами роста налогов и текущими ценами, которые выглядят весьма интересно в долгосрочном плане, поэтому вероятна некоторая волатильность индекса Мосбиржи на торгах в четверг, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.22 сентября 2022 года 17:20
Потенциал падения евро к доллару и другим валютам составляет около 5%, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Доллар в последний месяц продолжает укрепляться к большинству валют на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, но к евро (курс евро к доллару США минус... читать дальше
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.22 сентября 2022 года 15:51
ЦБ РФ, скорее всего, продолжит умеренное понижение ключевой ставки в этом году, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция по состоянию на 19 сентября составила 13,95% г/г, - указывают аналитики банка Григорий Чепков и Станислав... читать дальше
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