Возможен небольшой рост на рынке акций РФ в четверг - "Алор Брокер"

Возможен небольшой рост на российском рынке акций в четверг, однако закрепиться выше уровня в 2200 пунктов по индексу Мосбиржи будет сложно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в среду открылся обвалом примерно на 9%, однако от отметки 2000 пунктов по индексу Мосбиржи произошел мощный отскок. Этот уровень остается сильнейшей технической поддержкой, но мы не исключаем его прокол и даже пробой при появлении нового негатива или новых страхов. В то же время и особых поводов для роста нет. Не исключено, что в четверг попробуем немного подрасти, но, скорее всего, на какое-то время нас ждет боковик в границах 2000-2200 пунктов", - указывает эксперт.

"Лучше рынка" в текущей ситуации, по мнению Антонова, будут акции компаний, ориентированных на внутреннее потребление, в том числе ритейлеры. Из экспортеров аналитик рекомендует обратить внимание на эмитентов, в продукции которых западный мир остро нуждается - например, бумаги производителей удобрений и "ВСМПО-АВИСМА". Не исключено также, отмечает эксперт, что начнут подбирать 24-процентную дивидендную доходность "Газпрома".

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