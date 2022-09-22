Рубль, скорее всего, останется пока в диапазоне 60-61 руб./$1 - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, останется пока в диапазоне 60-61 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что панические настроения на отечественном рынке временно исчерпали себя, а повышение ключевой ставки ФРС США на 75 б.п. уже было преимущественно заложено рынком. Стоит также отметить, что в среду резкий рост торговой активности наблюдался в паре юань/рубль. По нашим оценкам, участники рынка искали "безопасные" инструменты аккумулирования своих средств, а в текущей ситуации это юань и гонконгский доллар. Локально подобная ситуация может сохраниться до того, как станет более ясной геополитическая ситуация", - пишет эксперт в комментарии.

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