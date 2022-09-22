Вероятен рост волатильности курса рубля - "Открытие Инвестиции"

Вероятен рост волатильности курса рубля по отношению к доллару США, говорится в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"Попытка рубля ослабнуть против основных конкурентов на фоне всплеска геополитической напряженности нашла повышенное встречное предложение экспортеров, которые вернули пару USD/RUB ниже 60,5 руб./$1. Юань поднимался до максимума с 5 сентября, однако тут аналогичная ситуация - продажи экспортной выручки вернули курс к 8,577 рубля за единицу китайской валюты. Между тем у рубля все меньше шансов остаться ниже 60 руб./$1 после того, как сентябрьский налоговый период перестанет оказывать локальную поддержку. Сохраняем наш прогноз на уровне 65 руб./$1 в осенний период. А также ждем роста волатильности курса, который слишком долго "засиделся" в относительно узком коридоре 58-62 руб./$1", - пишет Шульгин.

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