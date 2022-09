Brent подорожала до $90,21 за баррель

Уолл-стрит завершила торговую сессию в среду падением. Фондовые индексы стран АТР снижаются в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американский рынок акций завершил торги среды падением.

Инвесторы оценивали итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков и было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC.

Таким образом, Федрезерв поднял базовую ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года. При этом исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%. А инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что центробанк серьезно нацелен на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого. Ценовая стабильность - это ответственность Федрезерва, добавил он. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо.

Котировки акций General Mills Inc. (SPB: GIS), одного из крупнейших производителей продуктов питания в США, выросли на 5,7%. Компания в первом финквартале получила скорректированную прибыль выше ожиданий рынка и улучшила прогноз на год.

Бумаги производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. (SPB: COTY) подорожали на 3,2%. Компания повысила прогноз роста сопоставимых продаж в первом финансовом квартале за счет долгосрочных перспектив бизнеса по выпуску средств для ухода за кожей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка потерял 522,45 пункта (1,7%) и составил 30183,78 пункта.

Акции 29 из 30 компаний, входящих в расчет индекса, завершили торги падением. В лидерах снижения оказались бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-3,4%), American Express Co. (SPB: AXP) (-3,1%) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (-2,9%).

Standard & Poor''s 500 упал на 66 пунктов (1,7%) - до 3789,93 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 204,86 пункта (1,79%) и составил 11220,19 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг вслед за американским рынком акций.

Торги на биржах в Австралии в четверг не проводятся в связи с Днем скорби по королеве Елизавете II.

ФРС наряду с многими другими центробанками мира активно поднимает процентные ставки в этом году для того, чтобы затормозить экономический рост и обуздать инфляцию, бьющую многолетние рекорды. Участники финрынков, в свою очередь, переживают, что такие действия могут навредить росту глобальной экономики и спровоцировать рецессию.

Между тем Банк Японии продолжает держаться в стороне от глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на усилившуюся инфляцию в стране. Регулятор оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ. Банк Японии также подтвердил, что намерен удерживать ставку "на текущем уровне или ниже".

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:15 мск уменьшилось на 0,6%.

Лидером падения выступают акции производителя цветных металлов Toho Zinc Co. Ltd. (-2,95%), логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-2,7%) и рекрутинговой Recruit Holdings Co. Ltd. (-2%).

Бумаги разработчика ПО Oracle Corp. (SPB: ORCL) Japan упали на 5% после публикации отчетности за первый финквартал. Чистая прибыль компании сократилась на 3,8% на фоне роста издержек.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя ПК Lenovo Group Ltd. (-4,8%), IT компании Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-3,2%), оператора гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (-3%) и JD.com Inc. (SPB: JD) (-2,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск опустился на 1%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,8%.

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне из-за новой волны опасений рецессии в мировой экономике.

Давление на рынок оказало очередное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и сигналы о готовности американского ЦБ продолжать быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. ФРС увеличила ставку в среду на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Прогнозы руководителей ЦБ предполагают, что ставка достигнет 4,4% годовых к концу 2022 года.

Новости об объявлении частичной мобилизации в России также говорят об усилении рисков для мировой экономики, поскольку означают затягивание конфликта на территории Украины, отмечает Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $90,21 за баррель, что на $0,38 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,79 (0,9%), до $89,83 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,36 (0,43%), до $83,3 за баррель. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов опустилась на $1 (1,2%), до $82,94 за баррель.

Повышение цен на нефть в четверг, вероятно, является технической коррекцией после предыдущего падения, говорят эксперты TD Securities, мнение которых приводит Dow Jones.

"Внимание нефтяного рынка возвращается к структурным факторам. Трейдеры оценивают риски, связанные с затягиванием конфликта на Украине и приближающейся зимой", - говорится в обзоре TD Securities.