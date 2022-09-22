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Минэкономразвития ждет снижения инвестиций в основной капитал: в пределах 2% в 2002 г. и небольшой минус в 2023 г.
22 сентября 2022 года 09:17
Техническая картина индекса S&P 500 остается слабой - BCS Express
Техническая картина индекса S&P 500 остается слабой, риски среднесрочного снижения высоки, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Ключевая ставка ФРС ожидаемо была повышена в среду на 75 б.п., до 3-3,25%, констатирует аналитик инвесткомпании. Регулятор будет следить за входящей информацией и готов корректировать монетарную политику и подход к ней в соответствии с новыми данными. При этом цифровой прогноз FOMC по ВВП на 2022-2024 гг. был ухудшен, по инфляции - повышен. Ключевая ставка, как ожидается, может составить 4,4% в 2022 году, 4,6% в 2023 году и 3,9% в 2024 году. Глава ФРС в ходе пресс-конференции сообщил о том, что регулятор серьезно нацелен на ослабление инфляции, повышение процентных ставок в дальнейшем необходимо. "Однако Федрезерв пока не принял решение о размере повышения стоимости кредитования на следующем заседании. Если ориентироваться на опубликованный прогноз членов ФРС по ставке, то на оставшихся в этом году двух заседаниях она должна быть увеличена либо два раза по 50 б.п., либо один раз на 75 б.п. и еще раз на 50 б.п." - отмечает Карпунин. "Рынок акций в США отреагировал негативно. Индекс S&P 500 упал на 1,7% и сейчас находится на минимумах за два месяца (3790 пунктов). Техническая картина остается слабой, риски среднесрочного снижения высокие. После спуска ниже области 3890-3930 пунктов следующие цели отката сместились к 3740-3720 пунктам. Ожидания рынка по поводу потенциального снижения ставки в 2023 году теперь поменялись, ее падения не ожидается. Это негативный драйвер для акций США со всех сторон", - указывает эксперт BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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