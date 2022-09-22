Вероятно снижение амплитуды колебаний индекса Мосбиржи в ближайшие дни - BCS Express

Вероятно постепенное снижение амплитуды колебаний индекса Мосбиржи в ближайшие дни, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Российский рынок акций в текущий момент отражает в своих оценках геополитические риски, констатирует аналитик инвестиционной компании: фактор неопределенности по поводу сценариев дальнейшего развития событий традиционно закладывается инвесторами в цены в виде временного дисконта.

"По индексу Мосбиржи в среду в моменте на волне "маржин-коллов" мы видели прокол летних минимумов, после чего начался уверенный отскок. Теперь зона 2000-2050 пунктов выступает сильным и в то же время очевидным для всех диапазоном поддержки. На дневном графике индекса критической перепроданности пока не наблюдается, так как падение произошло очень быстро. Поэтому никаких четких разворотных сигналов еще не успело появиться. Но, например, они могут сформироваться, если через некоторое время произойдет прокол уровня 2000 пунктов и затем сразу же последует отскок. В таком случае будет четкий паттерн в пользу роста", - указывает Карпунин.

Что касается ближайших перспектив, то пока сложно говорить об устойчивой волне роста индекса, считает эксперт BCS Express. "Локальный отскок от среды минимумов, конечно, может быть продолжен, но сейчас рано рассуждать о том, что он без откатов быстро перейдет в новый растущий тренд. В следующие дни ожидаем, что амплитуда колебаний будет постепенно снижаться, - пишет аналитик в комментарии. - Ближайшим сопротивлением теперь выступает область 2210-2230 пунктов. Участники рынка могут временно занять выжидательные позиции. Это приведет к формированию диапазона боковой консолидации индекса Мосбиржи около уровней, на которых закроется текущая неделя. Такой сценарий мы уже видели с конца апреля по июнь".

Карпунин также отмечает, что среди ближайших драйверов, способных оказать поддержку всему рынку в целом, находится собрание акционеров "Газпрома" (30 сентября). При одобрении рекомендации по дивидендам в 51,03 руб./акцию импульс роста может быть не только в бумагах самой газовой компании, но и по цепочке во всех остальных "голубых фишках", - обращает внимание эксперт.

После уже прошедшей волны распродаж среди отдельных отраслей, способных проявить устойчивость к общему рыночному фону, можно выделить потребительский сектор, считает аналитик инвесткомпании. "В первую очередь речь идет о крупнейших представителях продуктового ритейла, таких как "Магнит". Относительно стабильно могут выглядеть акции "МТС" и "Ростелекома", а также некоторые генераторы, регулярно платящие дивиденды ("Интер РАО", "ОГК-2", "Мосэнерго")", - указывает он.

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