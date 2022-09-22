Рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной внешней конъюнктуры и возросших геополитических рисков

Москва. 22 сентября. Доллар США и евро на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром немного растут, рубль слегка снижается к бивалютной корзине на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала после прошедшего накануне заседания ФРС США, а также усилившихся геополитических рисков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,82-61,1 руб./$1, по итогам четвертой минуты торгов курс составил 60,8025 руб./$1 (+11,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 60,46 руб./EUR1 (+31 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20 коп. к уровню закрытия 21 сентября, до 60,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 7 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается относительно основных мировых валют в начале торгов четверга, отыгрывая как негативную конъюнктуру мировых рынков капитала, сформировавшуюся после "ястребиных" итогов сентябрьского заседания ФРС США, так и рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также об объявлении в РФ частичной мобилизации.

Вместе с тем, снижение курса рубля сдержанное за счет продаж валютной выручки экспортерами в налоговый период, а также благодаря растущим ценам на нефть.

Американский рынок акций завершил торги среды падением. Инвесторы оценивали итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Таким образом, Федрезерв поднял базовую ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Фондовые индексы стран Азиатского-тихоокеанского региона также снижаются. Так, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 1,56%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%, японский Nikkei 225 - на 0,87%, китайский CSI 300 - на 0,85%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,58% к уровню закрытия предыдущего дня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:05 мск в четверг составила $90,28 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,29 за баррель, что на 0,42% больше итогового значения предыдущей сессии.