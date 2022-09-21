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21 сентября 2022 года 19:29

Рынок акций РФ в среду замедлил темпы падения, индекс МосБиржи консолидировался у 2130п

Москва. 21 сентября. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение из-за возросших геополитических рисков на фоне известий о введении частичной мобилизации в России в связи с ситуацией на Украине, однако темпы падения сократились; индекс МосБиржи консолидировался в районе 2130 пунктов после утреннего локального отката к 2000 пунктам (минимум с 24 февраля).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2130,71 пункта (-3,8%, минимум сессии - 2002,73 пункта), индекс РТС - 1106,82 пункта (-4,1%, минимум дня - 1017,86 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 8,8%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 60,63 рубля (+0,03 рубля), в начале торгов курс поднимался до 62,8 руб./$1.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Россия сделает все для обеспечения безопасности на референдумах в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях и поддержит решения, которые примут жители этих территорий, заявил Путин.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь мобилизация может коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет.

Подешевели в среду акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-8,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-7,9%), НЛМК (MOEX: NLMK) (-7,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-7,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-6,8% и -4,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-6,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-6,2%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-5,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-5,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-5,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,4%), ММК (MOEX: MAGN) (-4,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,1% и -3,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,6%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), МТС (MOEX: MTSS) (-1,7%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в среду продолжил нисходящую коррекцию в свете насыщенного новостного фона, связанного с геополитикой. Значительная часть резкого снижения на старте торговой сессии была выкуплена. Не исключено, что локальный "медвежий" импульс, начавшийся накануне, достиг своего пика, и краткосрочно может сформироваться отскок. Поддержку рублевым активам оказывал рост цен на нефть и некоторое улучшение внешнего фона.

В четверг рынки будут отыгрывать результаты заседания ФРС. Повышение Федрезервом ставки на 75 б.п. (до 3-3,25% годовых), уже заложено в ожиданиях и стоимости активов, поэтому на рынках скорее вероятен слабый положительный импульс по факту решения, нежели отрицательная реакция. Выраженно негативно рынок мог бы отреагировать на рост ставки на 100 б.п., однако вероятность такого шага, согласно FedWatch, с прошлой недели сократилась с 31% до 18%. Инвесторы также обратят внимание на прогнозы регулятора.

В четверг ежемесячный отчет представит ЕЦБ, решение по ключевой ставке будет принимать Банк Англии (прогнозируется повышение на 50 б.п., до 2,25%). Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2100-2300 пунктов, полагает Бахтин.

Начавшийся днем ранее обвал котировок отечественных активов продолжился в среду на фоне усиления геополитических рисков, покупатели сократили свою активность до минимума, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дополнительное давление на рынок оказали ожидания резкого подъема процентной ставки ФРС, а также неопределенность, связанная с повышением налогов для компаний нефтегазового сектора РФ. Лучше рынка выглядели выросшие акции Ашинского металлургического завода (+6,8%) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,1%). Возможно, это связано с тем, что на фоне обвала рынка, как правило, дорожают в основном бумаги компаний малой и средней капитализации.

В четверг аналитик ожидает движения индекса МосБиржи в коридоре 2100-2200 пунктов, ориентиром для пар доллар/рубль и евро/рубль - интервал 60-63 рубля.

Российский рынок акций проваливался утром до 2002 пунктов по индексу МосБиржи на фоне заявлений президента РФ о частичной мобилизации в стране, напоминает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Впрочем, негативный фон сформировался еще накануне, объявленные меры не стали абсолютной новостью. Поэтому "низкий старт" многие на рынке использовали для закрытия "коротких" позиций. Активность торгов в среду возросла.

Уровень 2000 пунктов по индексу МосБиржи послужил ориентиром для формирования позиций на отскок. По сути, последние месяцы российский рынок торгует широкий диапазон 2000-2500 пунктов. Для прохождения уровня вниз потребуются новые негативные сигналы, хотя и исключать их появление нельзя.

Акции ПАО "Полюс" подешевели вместе с рынком. Компания сообщила о падении выручки в I полугодии на 19% (до $1,852 млрд), росте прибыли на 27% (до $1,387 млрд) и сокращении скорректированного показателя EBITDA на 26% (до $1,215 млрд). Производство "Полюса" сократилось на 15%, до 1,068 млн унций.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, шквал утренних продаж в среду не получил продолжения, индексы отошли от локальных минимумов, достигнутых на новостях о частичной мобилизации в РФ.

Положительную динамику акций "Самолета", ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в среду можно объяснить ожиданиями выплат полугодовых дивидендов (доходность около 1,5%, 5% и 10,6% соответственно), которые с большей вероятностью не будут отменены по первым двум эмитентам, так как продовольственная отрасль и застройщики, в отличие от сырьевого сектора, не должны столкнуться с повышенной налоговой нагрузкой. Акционеры "ФосАгро" при этом должны принять решение по выплатам уже в среду.

На зарубежных фондовых площадках в середине недели наблюдался сдержанный оптимизм, который можно объяснить надеждами на предсказуемость действий и прогнозов ФРС. Тем не менее, тон американского регулятора может оказаться жестче ожиданий, так как ФРС ранее давала понять, что настроена весьма решительно в борьбе с инфляцией. Индексы МосБиржи и РТС не смогли отскочить выше среднесрочных сопротивлений 2250 и 1180 пунктов соответственно, что указывает на актуальность рисков дальнейших продаж с возможностью движения к февральским минимумам 1681 пункт и 610 пунктов соответственно. Если эти краткосрочные опасения инвесторов не оправдаются, а рекомендовавшие ранее дивиденды эмитенты подтвердят их выплату, настрой может на какое-то время улучшиться. В четверг на рынке ждут новостей по дивидендам "Татнефти", а на следующей неделе - "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Русала", отмечает Кожухова.

В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%), однако корректируются вверх Европа (индексы DAX, CAC 40 и FTSE подросли на 0,6-0,9%) и Штаты (индексы растут на 0,4-0,5%).

Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2022-2023 годы на фоне растущих глобальных рисков. Теперь предполагается повышение ВВП в этом году на 4,3% по сравнению с ожидавшимися в апреле 5,2%, в следующем году - на 4,9% против 5,3% ранее.

Помимо решения ФРС по ставке, трейдеры в среду будут оценивать прогнозы американского центробанка в отношении будущей ее динамики. В июне все руководители Федрезерва были уверены, что ставка составит как минимум 3% к концу текущего года, а медианный прогноз предполагал ее повышение до 3,4%.

Сентябрьские прогнозы, по мнению многих аналитиков, покажут, что ставка будет поднята выше 4% в этом году, отмечает The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке вечером в среду цены вернулись к снижению на фоне роста доллара в ожидании череды заседаний центробанков, а также официальной статистики по запасам сырья в США.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,14 млн баррелей (ожидался рост на 2,2 млн), запасы бензина выросли на 1,57 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,45 млн), резервы дистиллятов увеличились на 1,23 млн баррелей (ожидалось снижение на 50 тыс.).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $90,12 за баррель (-0,6% и -1,5% во вторник), ноябрьская цена WTI - $83,37 за баррель (-0,7% и -1,7% во вторник).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-29,1% и -29,4% "префы"), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-9,9%), акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-8,9%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-8,7%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-7,8%).

Подорожали бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+11%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,8%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+5,4%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA)) (+4,4%), ГК "Самолет" (+3,1%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,14 млрд рублей (из них 20,26 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 15,77 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,67 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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