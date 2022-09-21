Цены евробондов РФ умеренно снизились в среду, отыгрывая рост геополитических рисков

Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду умеренное снижение, отыгрывая рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также об объявлении в РФ частичной мобилизации (на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе).

При этом ситуация в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) была относительно стабильной в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС. В результате суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 430 базисных пунктов - до 59,5% от номинала (их доходность снизилась на 77 базисных пунктов - до 10,31% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2042 году подешевели на 50 базисных пунктов - до 60,18% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 10,41% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 базисных пунктов), самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году снизились в цене на 32 базисных пункта - до 50,03% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 11,03% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене за день 65 базисных пунктов, опустившись до 50,42% от номинала (их доходность выросла на 46 базисных пунктов - до 26,22% годовых), евробонды с погашением в 2027 году упали на 146 базисных пунктов, подешевев до 49,69% от номинала (их доходность выросла на 77 базисных пунктов - до 21,23% годовых), с погашением в 2029 году - на 24 базисных пункта, до 42,64% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 19,96% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 6 базисных пунктов, до 68,42% от номинала (его доходность выросла на 26 базисных пунктов - до 45,71% годовых).

Вместе с тем облигации с погашением в 2030 году выросли в цене на 122 базисных пункта, подорожав до 68,92% от номинала (их доходность снизилась на 103 базисных пункта - до 26,13% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", негативное влияние на динамику российских еврооблигаций 21 сентября оказали прежде всего возросшие геополитические риски вокруг России после того, как руководство страны дало понять о том, что готово поддержать инициативу ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении этих территорий к РФ, а также последовавшим после этого объявлением частичной мобилизации в стране. При этом некоторую поддержку еврооблигациям России оказывали высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Ситуация в секторе базовых активов (US Treasuries), которая в последние дни была довольно волатильной, в среду стабилизировалась в ожидании объявления вечером итогов сентябрьского заседания ФРС. Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, поскольку августовские статданные по инфляции показали более медленное, чем ожидалось, замедление темпов роста потребительских цен в США. Некоторые аналитики считают возможным повышение ставки Федрезервом сразу на 100 базисных пунктов.

Инвесторы также будут оценивать риторику председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания. Рынок ждет подсказок относительно будущего направления монетарной политики регулятора. Многие полагают, что ФРС просигнализирует о планах повышения ставки до уровня, превышающего 4%, и о намерении держать ставку так высоко в последующие месяцы для обуздания инфляции.