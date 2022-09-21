Фундаментальный профиль "Полюса" остаётся привлекательным - ПСБ

Фундаментальный профиль "Полюса" остаётся привлекательным, несмотря на вызывающие настороженность производственные результаты компании за 1П22, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Полюс" представил финансовые и производственные результаты за I полугодие 2022г. Выручка компании сократилась на 19%, составив $1,85 млрд, скорректированная EBITDA упала на 26% г/г, до $1,2 млрд, из-за увеличения расходов и снижения реализации. Чистая прибыль, наоборот, выросла благодаря курсовой переоценке финансовых активов, и оставила $1,397 млрд, увеличившись на 27% г/г. Свободный денежный поток (FCF) резко сократился из-за снижения выручки и роста капитальных затрат. По итогам первых 6 месяцев 2022г FCF упал на 70%, до $0,3 млрд", - пишет аналитик банка Алексей Головинов.

На взгляд эксперта, финансовая отчётность "Полюса" оказалась неплохой, принимая во внимание введенные ограничения против российского золота. Настороженность вызывают производственные результаты, но даже несмотря на это, Головинов считает, что фундаментальный профиль компании остаётся привлекательным.

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