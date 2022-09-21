Стоит обратить внимание на суверенные и корпоративные бонды с короткой дюрацией - Sber CIB

Инвесторам стоит обратить внимание на суверенные и корпоративные облигации со сроком обращения не более трех лет, а также на инфляционные линкеры для снижения рисков потерь, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB

"Инвесторам, менее склонным к риску, привлекательную возможность представляет рынок долговых бумаг. В настоящее время практически у всех выпусков ОФЗ доходность выше 8%. Важно понимать, что в первой половине года ЦБ в конце февраля поднял учетную ставку до 20%, а затем начал ее активно снижать, и это обеспечило опережающий рост облигаций средней и длинной дюрации. В настоящее время цикл понижения ставки постепенно завершается. Поэтому мы рекомендуем инвесторам ориентироваться на короткую дюрацию, то есть рассматривать суверенные и корпоративные облигации со сроком обращения не более трех лет. Мы также обращаем внимание на инфляционные линкеры, которые могут защитить портфель от рисков ускорения инфляции", - пишут эксперты инвестбанка.

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