"Финам" понизил рейтинг акций класса H China Oilfield Services до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций класса H China Oilfield Services с "покупать" до "держать" преимущественно в связи с достижением прогнозной стоимости бумаги (8,6 гонконгского доллара (HKD) за штуку), сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"С момента публикации нашей идеи на покупку акций эмитента 19 августа котировки выросли на 17,4% и превысили нашу целевую цену. Основная волна роста произошла в ожидании публикации полугодового отчета, который подтвердил тезис о постепенном восстановлении нефтесервиса в Китае. На данный момент мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы роста объемов шельфовой добычи нефти в Китае, однако полагаем, что сейчас данные перспективы во многом заложены в оценку акций China Oilfield Services, на фоне чего последняя волна роста дает хорошую возможность для фиксации прибыли", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

China Oilfield Services - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти.

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