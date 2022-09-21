Акции Meituan - возможная ставка на восстановление потребактивности в Китае - BCS Express

Акции ведущей платформы потребительских услуг в Китае Meituan могут стать отличной ставкой на восстановление потребительской активности при улучшении макросреды в Поднебесной, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Как и большинство китайских бумаг, представленных на "СПБ бирже", акции Meituan выглядят несколько недооцененными. Результаты расчета финансовой модели дисконтированного денежного потока (5Y DCF) при текущих консенсус-прогнозах указывают на справедливую цену акций в районе HKD212 за штуку (потенциал роста составляет 28% от текущего уровня). Но пока ни фундаментальная, ни техническая картины не дают сигналов на формирование долгосрочных позиций. При улучшении макросреды в Поднебесной акции могут стать отличной ставкой на восстановление потребительской активности. Ожидается, что в 2023 и 2024 гг. компания сможет показать значительный рост показателей, поэтому бумаги определенно стоит добавить в список для слежения, а в данный момент рассматривать для спекулятивной торговли", - пишет аналитик в обзоре.

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