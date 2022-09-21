Вероятно преобладание продаж на рынке акций РФ в ближайшее время - "Велес Капитал"

Вероятно преобладание рисков развития продаж на российском рынке акций в ближайшее время в связи с усилением экономической неопределенности, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС начали торги в среду обвалом к минимумам с февраля (2002 пункта) и апреля (1017 пунктов) текущего года соответственно, после чего отступили ближе к линиям недавних среднесрочных восходящих трендов - в район 2250 и 1180 пунктов. Основной "бычий" тренд на российском рынке сломлен, но индикаторам удалось скорректироваться с минимумов. До закрепления выше 2250 и 1180 пунктов, однако, можно говорить о преобладании рисков развития продаж в связи с усилением экономической неопределенности", - указывает эксперт в комментарии.

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