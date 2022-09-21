Вероятно восстановление цены акций General Motors в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятно восстановление котировок акций General Motors в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"General Motors в течение следующих пяти лет поставит Hertz до 175 тыс. электромобилей, а общая сумма контракта может превысить $5,25 млрд. Снижение котировок акций эмитента на 5,6% мы связываем с падением стоимости акций Ford Motor на 12,3%, после того как конкурент урезал прогноз по операционной прибыли на 3К22. Новость о новом контракте считаем в целом позитивной, поэтому ожидаем восстановление котировок бумаг General Motors в краткосрочной перспективе", - пишут эксперты.

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