S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 3810-3860п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую в среду торговую сессию в диапазоне 3810-3860 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 закрепился ниже краткосрочного уровня поддержки Фибоначчи 0,236, а также под средней линией средне- и краткосрочного "медвежьего" тренда. RSI и MACD сигнализируют о сохранении нисходящего импульса. При прочих равных наиболее вероятным сценарием является движение бенчмарка к уровням июньских минимумов", - пишет эксперт.

Аналитик инвесткомпании напоминает, сто в среду пройдет очередное заседание ФРС, на котором ожидается подъем ставки на 75 б. п., до 3-3,25%. Однако, по мнению Позднякова, нельзя исключать, что регулятор может увеличить шаг повышения до 1 п. п., ориентируясь на возобновившийся рост потребительских инфляционных ожиданий ввиду того, что продукты питания в годовом выражении дорожают наиболее высокими темпами за последние 40 лет.

"Есть риск, что ФРС повысит прогнозы по базовому ИПЦ и пересмотрит вверх ориентиры изменения ставки, - указывает эксперт. - Для инвесторов это может стать очень неприятным сюрпризом. Однако возможна и обратная ситуация, когда Джером Пауэлл заявит о замедлении темпов ужесточения в будущем с тем, чтобы поддержать позитивные настроения на рынке. Последний опрос потребителей от Мичиганского университета показал снижение пятилетних инфляционных ожиданий с 2,9% до 2,8%".

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