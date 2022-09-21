"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $260

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $260 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,23%, стоп-приказ: $232, говорится в комментарии инвестиционной компании.

20 сентября представители компании заявили, что Microsoft выпускает обновления специальных возможностей для Windows 11. Кроме того, Microsoft сообщила о повышении квартальных дивидендов на 10% (до $0,68 на акцию). Все это, на взгляд аналитиков, является позитивным фоном для компании.

"С точки зрения технического анализа цена находится в зоне поддержки в районе $241, где может сформироваться локальный отскок вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $232 риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68", - указывают эксперты "Финама".

Microsoft Corporation - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники: персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

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