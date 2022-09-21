Увеличение планового дефицита бюджета в 2023-24гг оказывает давление на рынок госдолга РФ - "Финам"

Увеличение планового дефицита бюджета в 2023-24гг, финансируемого за счет заимствований, оказывает давление на рынок госдолга РФ, отмечается в материале руководителя отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольги Беленькой.

"Озвученные главой правительства РФ цифры показывают, что бюджетный дефицит составит около 3 трлн руб (2% ВВП против 1,1% ВВП, ожидавшихся в июне). Новость о существенном увеличении планового дефицита бюджета в 2023-24 гг, финансируемого за счет заимствований, оказывает давление на рынок госдолга, вызвав заметный рост доходностей. Кроме того, вероятно, она будет учтена ЦБ при принятии решений по ключевой ставке - до сих пор ЦБ учитывал июньские проектировки Минфина. О долгосрочном сдвиге бюджетной политики в сторону более мягкой пока речи нет (сдвиг планируется на 2023-24гг), поэтому на долгосрочную нейтральную ставку ЦБ (5-6%) это, возможно, и не повлияет, но в эти годы ЦБ может быть вынужден поддерживать более высокий уровень ключевой ставки, чем закладывалось в базовом сценарии", - пишет эксперт инвесткомпании.

При этом даже обсуждаемые параметры бюджета, на взгляд Беленькой, могут оказаться под риском с учетом ухудшающегося геополитического фона. Решения ДНР-ЛНР, части Херсонской и Запорожской областей немедленно провести референдумы о присоединении к России, принятие Госдумой сразу во втором и третьем чтениях поправки о введении в УК понятий "мобилизация" и "военное положение" создают, по мнению аналитика, риск развития ситуации по сценарию, когда военные действия на Украине выйдут за рамки специальной военной операции.

"С точки зрения экономики это может означать дальнейшее разрастание военных расходов и перевод экономики на мобилизационный режим, а также необходимость нести расходы на восстановление экономики новых регионов и социальное обеспечение жителей, - указывает стратег "Финама". - Кроме того, референдумы увеличивают вероятность новых санкций и/или ужесточения режима по уже действующим санкционным пакетам, что может негативно отразиться на состоянии экономики и доходах бюджета. Увеличение налогов может затормозить восстановление экономической активности".

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