Ближайший ориентир для пары доллар/рубль - 65 руб./$1 - BCS Express

Ближайшиv ориентиром для пары доллар/рубль выступает отметка 65 руб./$1, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Аналитик отмечает, что на открытии валютной секции в среду рубль понес значительные потери к мировым валютам на фоне роста геополитической неопределенности и объявления частичной мобилизации. Очевидно, на рынке играли эмоции, а спекулянты повышали волатильность. Спустя час котировки успокоились.

"Сейчас участники рынка будут оценивать, как повлияют действия властей на стоимость нацвалюты, - полагает Зельцер. - Будет учитываться вероятность объявления дополнительных санкций от недружественных государств. Есть риски вторичных санкций на экспорт энергоносителей, что может ухудшить параметры торгового баланса страны и ослабит рубль. При этом наши оценки по-прежнему сводятся к дальнейшему ослаблению рубля на фоне множественных факторов: экспортно-импортные потоки, интервенции Минфина, переток со вкладов, разница процентных ставок ЦБ и мировых банков . Ближайшими ориентирами роста доллара США выступает 65, а для юаня это 9,5".

Если и рассматривать покупку инвалют, то здесь, на взгляд эксперта, нужно учитывать геополитические реалии и риски прекращения расчетов. Так, например, 3 октября приостанавливаются торги британским фунтом. Ранее ушли с Мосбиржи франк и йена. Поэтому активы целесообразнее размещать в китайском юане и гонконгском долларе, считает Зельцер.

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