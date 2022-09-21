Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку акций Полюса

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку акций "Полюса", сообщается в обзоре.

"Полюс" опубликовал отчетность за 1П22 по МСФО, ожидаемо показав некоторое ухудшение результатов, которые в целом соответствуют рыночным прогнозам, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. - Выручка снизилась на 19% г/г до $1,9 млрд из-за уменьшения объема реализации золота (-19% г/г) при неизменных ценах на металл. При этом показатель оказался выше наших и рыночных ожиданий на 3% и 2% соответственно. Чистая прибыль составила $792 млн (-33% г/г), на 2% ниже нашей оценки и на 10% ниже среднерыночной. При росте чистого долга на 12% г/г до $2,5 млрд его отношение к EBITDA составило на конец отчетного периода 0,8".

Эксперт подчеркивает, что "Полюс2 не проводит на этот раз телефонную конференцию с инвесторами и аналитиками. Кроме того, руководство компании не объявило какие-либо дивиденды за 1П22.

"Считаем результаты по большому счету нейтральными для котировок и предполагаем, что в 2П22 компания компенсирует спад продаж за счет оптимизации логистики и наращивания экспорта. Мы по-прежнему позитивно оцениваем акции эмитента", - резюмирует Смолин.

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