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21 сентября 2022 года 11:25

Рынок акций РФ после обвального старта торгов отыграл часть потерь, индекс МосБиржи отскочил выше 2100п

Москва. 21 сентября. Рынок акций РФ после обвального старта торгов из-за возросших геополитических рисков на фоне известий о введении частичной мобилизации в России в связи с ситуацией на Украине отыграл часть потерь; индекс МосБиржи отскочил выше 2100 пунктов после локального падения к 2000 пунктам (минимума с 24 февраля).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2124,42 пункта (-4,1%, минимум сессии - 2002,73 пункта), индекс РТС - 1097,3 пункта (-4,9%, минимум дня - 1017,86 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,7%.

Доллар вырос до 60,99 рубля (+0,39 рубля), в начале торгов курс поднимался до 62,8 руб./$1.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Россия сделает все для обеспечения безопасности на референдумах в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях и поддержит решение, которое примут жители этих территорий, заявил Путин.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-6,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-6,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-6,3%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-6,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-5,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-5,3%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-5,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-5,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,2% и -6,7% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,2% и -3,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,6%), "Московской биржи" (-3,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", после обвального падения рынка дальнейший тренд будет определять геополитика. На мировых площадках главным событием дня станет решение ФРС по ключевой ставке (рынок ожидает повышения на 75 б.п.) и пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания.

За последние три недели цены на газ в Европе упали на 50%, это снижение типично для начала осени, но напряжение на рынке газа остается крайне сильным, и с наступлением отопительного сезона цены, вероятно, снова вырастут. Пока же данный фактор является негативным для акций "Газпрома".

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, основной причиной распродаж российских акций стали новости о запланированных на 23-27 сентября референдумах по вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Перспективы вполне очевидны - это усиление энергетического кризиса, рост цен на сырье, дальнейшие распродажи на российском фондовом рынке. Однако любые переговоры или намеки на диалог могут отыгрываться резким ростом российского рынка. Пока же утром в среду наблюдается локальный коррекционный отскок.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитические риски могут вернуть рынок к летним минимумам.

В России объявлена частичная мобилизация, предполагающая призыв граждан, состоящих в запасе и проходивших службу в рядах ВС с соответствующим опытом. Министр обороны Шойгу при этом заявил, что Россия находится в конфликте с коллективным Западом и НАТО, а в Евросоюзе пригрозили новыми санкциями за запланированное проведение референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. На этом фоне корпоративные события выходят на второй план, но не исключено, что после первого шока от новостей в ближайшие сессии рынок будет пытаться стабилизироваться, полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС упали ниже линий среднесрочного восходящего тренда 2250 и 1180 пунктов, теперь можно говорить о рисках возвращения индикаторов к летним минимумам 2022 и 1069 пунктов соответственно (также нижние полосы Боллинджера недельных графиков), считает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи ушел в нисходящий тренд после очередного обвала рынка акций на фоне известий о планах правительства увеличить налоговые сборы с сырьевых экспортеров и усиления геополитической напряженности.

После пробития индексом МосБиржи поддержки 2200 пунктов следующей целью снижения стал район 2000 пунктов, и пока нет уверенности в том, что и он устоит. Наибольшему риску сейчас подвержены госкомпании - именно по ним может быть нанесен санкционный удар Запада после присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Из "голубых фишек" самой безопасной выглядит "Норникель", поскольку без его продукции миру обойтись будет очень сложно. Но это совсем не значит, что акции ГМК нужно покупать прямо сейчас. Лучше рынка обещают быть и ритейлеры.

В среду рынки ожидают решения ФРС по ставке и заявлений ее главы Джерома Пауэлла. Если ставка не будет повышена на 1 п.п., а риторика регулятора не станет излишне жесткой, то вполне вероятен отскок американского рынка акций вверх, который затронет и цены сырья, что позитивно отразится на российских бумагах. Однако покупать что-либо сейчас в среднесрочных целях очень рискованно, предупреждает Антонов.

В США индексы акций снизились на 1-1,1% во главе с S&P 500, трейдеры заняли осторожную позицию в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС).

Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, завершающегося 21 сентября. Некоторые, однако, считают возможным повышение ставки Федрезервом сразу на 100 б.п. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, такая вероятность оценивается рынком в 20%, пишет Dow Jones.

Помимо самого решения ФРС, трейдеры будут внимательно оценивать прогнозы Центробанка в отношении будущего уровня ставки. В июне все руководители Федрезерва были уверены, что ставка составит как минимум 3% к концу текущего года, а медианный прогноз предполагал ее повышение до 3,4%.

Сентябрьские прогнозы, по мнению многих аналитиков, покажут, что ставка будет поднята выше 4% в этом году, отмечает The Wall Street Journal.

В среду в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,8%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,5%, DAX, CAC 40 теряют по 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2022-2023 гг. на фоне растущих глобальных рисков. Теперь предполагается повышение ВВП в этом году на 4,3% по сравнению с ожидавшимися в апреле 5,2%, в следующем году - на 4,9% против 5,3% ранее.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут после снижения до 2-недельных минимумов накануне, вызванного укреплением доллара в ожидании череды заседаний центробанков.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $93,23 за баррель (+2,9% и -1,5% во вторник), ноябрьская цена WTI - $86,41 за баррель (+2,9% и -1,7% во вторник).

Данные Американского института нефти (API) указали на то, что запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 1 млн баррелей после роста на 6 млн баррелей неделей ранее. Официальный отчет о запасах от Минэнерго США будет обнародован в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-25,6% и -18,3% "префы"), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-13%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-11%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-8,4%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,4%).

Подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+10,8%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,3%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA)) (+4,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,1%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+3,5%), ПАО "Аюрау-Дюрсо" (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 33,21 млрд рублей (из них 9,43 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,77 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,28 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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