Риски обновления минимума текущего года на уровне 3600п по индексу S&P 500 сохраняются - BCS Express

Риски обновления минимумов текущего года на уровне 3600 пунктов по индексу S&P 500 и 10000 пунктов по индексу Nasdaq на горизонте до конца 2022 года сохраняются, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Отскок понедельника не нашел продолжения, и во вторник американские фондовые индексы вновь упали, попутно обновив низы последних двух месяцев. Ведущие бенчмарки потеряли по проценту. Тренд вниз имеет устойчивые очертания, потому любые подскоки рынка по-прежнему следует рассматривать как снятие технической перепроданности. Накануне отмечалось неудобное для покупателей бумаг соотношение риска и доходности, где потенциал вверх кратно ниже масштаба вероятных потерь. До конца года обновление минимумов 2022 года остается в приоритете. Для индекса широкого рынка акций S&P 500 это область 3600 пунктов, а высокотехнологичный индекс Nasdaq рискует направиться к 10000 пунктам", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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