Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России и США:

- Индекс цен производителей в России за август;

- Еженедельная сводка Управления энергетической информации США (EIA) по запасам жидких углеводородов в стране;

- Результаты заседания ФРС США (решение по ставке и выступление главы ведомства Джерома Пауэлла);

- Данные по продажам жилья на вторичном рынке США за август.

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