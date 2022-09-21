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Минэкономразвития ждет снижения инвестиций в основной капитал: в пределах 2% в 2002 г. и небольшой минус в 2023 г.
21 сентября 2022 года 10:21
Доходность 10-летних ОФЗ может стабилизироваться около 10% годовых в среду - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ может стабилизироваться около 10% годовых в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Снижение котировок рублевых облигаций во вторник усилилось. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился еще на 1,2%, оборот по индексу вчера составил значительные 24,5 млрд руб. Отрицательная переоценка наиболее сильно проходила в длинных выпусках. Рост доходности длинных ОФЗ мы связываем с переоценкой ожиданий динамики ключевой ставки ЦБР, а также с ростом геополитических рисков", - пишет эксперт. Минфин РФ во вторник сообщил, что на аукционах 21 сентября предложит ОФЗ 26237 (погашение в 2029 г) и ОФЗ 26240 (погашение в 2036г) на общую сумму 30 млрд руб. С учетом роста доходности облигаций Монастыршин не исключает, что Минфин в среду отменит аукционы либо сократит плановый объем размещения. "Отметим сообщение о планах Правительства РФ повысить налоги для сырьевых экспортеров в 2023г на сумму около 1,4 трлн руб. Это покроет половину планируемого дефицита федерального бюджета в следующем году и снизит потребности в размещении нового госдолга. Ожидаем, что в среду доходность 10-летних ОФЗ стабилизируется около 10% годовых", - указывает эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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