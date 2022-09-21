Доходность 10-летних ОФЗ может стабилизироваться около 10% годовых в среду - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может стабилизироваться около 10% годовых в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Снижение котировок рублевых облигаций во вторник усилилось. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился еще на 1,2%, оборот по индексу вчера составил значительные 24,5 млрд руб. Отрицательная переоценка наиболее сильно проходила в длинных выпусках. Рост доходности длинных ОФЗ мы связываем с переоценкой ожиданий динамики ключевой ставки ЦБР, а также с ростом геополитических рисков", - пишет эксперт.

Минфин РФ во вторник сообщил, что на аукционах 21 сентября предложит ОФЗ 26237 (погашение в 2029 г) и ОФЗ 26240 (погашение в 2036г) на общую сумму 30 млрд руб. С учетом роста доходности облигаций Монастыршин не исключает, что Минфин в среду отменит аукционы либо сократит плановый объем размещения.

"Отметим сообщение о планах Правительства РФ повысить налоги для сырьевых экспортеров в 2023г на сумму около 1,4 трлн руб. Это покроет половину планируемого дефицита федерального бюджета в следующем году и снизит потребности в размещении нового госдолга. Ожидаем, что в среду доходность 10-летних ОФЗ стабилизируется около 10% годовых", - указывает эксперт банка.

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