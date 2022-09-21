Уход индекса Hang Seng ниже 18300-18400п пока маловероятен - BCS Express

Уход индекса Hang Seng ниже уровней 18300-18400 пунктов без появления сильного негативного новостного фактора маловероятен, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показывает снижение на торгах в среду вслед за американскими площадками в преддверии выступления главы ФРС США. Котировки бенчмарка еще могут продолжить снижение на ближайших сессиях до уровня 18300-18400 пунктов, протестировав минимумы текущего года, но после с высокой вероятностью возможен (как минимум) локальный отскок. Без появления сильного негативного новостного фактора сходу обновить минимумы, сформированные в марте этого года, бенчмарку будет непросто, хотя при текущей обстановке повод может найтись легко. Но пока я склонен ожидать локальное ралли от минимумов года", - пишет аналитик в обзоре.

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