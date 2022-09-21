Цены рублевых корпбондов в среду могут снизиться под давлением возросших геополитических рисков

Москва. 21 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут снизиться под давлением возросших геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также объявленной президентом РФ частичной мобилизации (на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе). При этом влияние внешних рыночных факторов будет ограниченным, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фьючеры на российские акции падают в среду утром на 6-10%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в минусе, трейдеры заняли осторожную позицию в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС). Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, завершающегося 21 сентября. Некоторые, однако, считают возможным повышение ставки Федрезервом сразу на 100 б.п. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, такая вероятность оценивается рынком в 20%. Помимо самого решения ФРС трейдеры будут внимательно оценивать прогнозы американского центробанка в отношении будущего уровня ставки. В июне все руководители Федрезерва были уверены, что ставка составит как минимум 3% к концу текущего года, а медианный прогноз предполагал ее повышение до 3,4%.

Сентябрьские прогнозы, по мнению многих аналитиков, покажут, что ставка будет поднята выше 4% в этом году, отмечает The Wall Street Journal.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее. Внимание трейдеров сосредоточено на заседаниях ЦБ сразу нескольких крупных стран, которые пройдут на этой неделе.

Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2022-2023 гг. на фоне растущих глобальных рисков. Теперь предполагается повышение ВВП в этом году на 4,3% по сравнению с ожидавшимися в апреле 5,2%, в следующем году - на 4,9% против 5,3% ранее.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%. Оба индикатора находятся на минимумах за несколько месяцев. Значение японского индекса Nikkei уменьшилось по итогам торгов на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК опустился на 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 1,6%.

Нефть эталонных марок умеренно дорожает утром в среду после снижения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного укреплением доллара в ожидании череды заседаний центробанков. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:38 МСК в среду составила $92,29 за баррель, что на 1,84% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1,5%, до $90,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $85,56 за баррель, что на 1,93% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов упала на 1,7%, до $83,94 за баррель.

Данные Американского института нефти (API) указали на то, что запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 1 млн баррелей после роста на 6 млн баррелей неделей ранее. Официальный отчет о запасах от Минэнерго США будет обнародован в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,95 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,437 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая как ужесточение риторики ЦБ РФ относительно перспектив денежно-кредитной политики, прозвучавшее от регулятора по итогам заседания 16 сентября, так и рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 сентября снизился на 0,79% и составил 108,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,75%, опустившись до 803,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (-3,24%), "ГК Самолет БО-П10" (-2,26%), "МТС-001P-20" (-2,04%) и "ГК Самолет БО-П11" (-1,49%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-32" (+0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии БО-П06 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок прошел 14 сентября. Объем выпуска по итогам закрытия книги заявок был увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых, купоны полугодовые.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 22 сентября начнет размещение облигаций серии БО-001P-21 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства объемом 2,317 млрд рублей. Дата погашения займа - 28 июля 2032 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,2% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Продолжительность 1-го купона составит 128 дней, 2-39-й купоны - квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-13 на уровне 15,3%. РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Срок обращения займа - 20 лет. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых, последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год +1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 16-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона до 29 сентября также равна 0,1% годовых, по выпуску 3 октября предстоит оферта.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 8-13-го купона облигаций серии 001Р-05R на уровне 8,4% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых. Ставка текущего купона до 28 сентября - 17% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 октября.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 12,5% годовых. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Ставки до 16-го купона определяются как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 9 ноября 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. Срок действия программы - 30 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.