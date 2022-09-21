Вероятна консолидация цены нефти около $90/барр. до публикации итогов заседания ФРС - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent около уровня $90 за баррель до публикации итогов заседания ФРС США, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Сам факт поднятия ставки ФРС (с вероятностью 82% ожидается рост ставки на 75 б.п. ) ожидаем, а вот риторика регулятора определит дальнейшее движение сырьевого рынка. Мы полагаем, что ФРС не займет сильно жесткую позицию, а скорее сохранит принцип следования данным, но с упором на инфляцию. Статистика от Американского института нефти вышла довольно слабой, в среду выйдут уже официальные данные от Минэнерго США, но они, скорее всего, также покажут рост запасов и снижение внутреннего спроса на нефтепродукты", - отмечает аналитик в комментарии.

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