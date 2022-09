Ожидание итогов заседания ФРС США

Американский рынок акций завершил торги вторника в минусе. Фондовые индексы крупнейших государств АТР в среду снижаются. Нефть эталонных марок слабо дорожает утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в минусе, трейдеры заняли осторожную позицию в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС).

Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, завершающегося 21 сентября. Некоторые, однако, считают возможным повышение ставки Федрезервом сразу на 100 б.п. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, такая вероятность оценивается рынком в 20%, пишет Dow Jones.

Помимо самого решения ФРС трейдеры будут внимательно оценивать прогнозы Центробанка в отношении будущего уровня ставки. В июне все руководители Федрезерва были уверены, что ставка составит как минимум 3% к концу текущего года, а медианный прогноз предполагал ее повышение до 3,4%.

Сентябрьские прогнозы, по мнению многих аналитиков, покажут, что ставка будет поднята выше 4% в этом году, отмечает The Wall Street Journal.

"Трейдеры занимают осторожную позицию. Опасения, связанные с возможностью "жесткой посадки" экономики в результате подъема ставок, создают нервозность на рынке, - говорит аналитик FXTM Люкман Отунуга. - Отсутствие аппетита к риску на фоне растущего беспокойства трейдеров открывает дверь для дальнейших потерь на фондовом рынке".

Индикаторы всех 11 отраслевых групп индекса S&P 500 снизились во вторник, в лидерах падения оказали акции телекоммуникационных операторов, а также компаний, ориентированных на потребительский сектор. Так, стоимость бумаг AT&T Inc. (SPB: T) упала на 1,2%, Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. - на 1,6%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 0,8%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,6%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 0,4%.

Акции Ford Motor (SPB: F) Co. подешевели на 12% по итогам торгов. Днем ранее автопроизводитель заявил, что высокая инфляция и отсутствие запчастей приводят к снижению поставок. К концу третьего квартала на складах компании будет оставаться от 40 тыс. до 45 тыс. автомобилей "из-за отсутствия ряда деталей в связи с недостаточностью поставок", заявили в Ford.

Автопроизводитель также отметил, что платежи поставщикам в этом квартале будут примерно на $1 млрд выше, чем ожидалось, из-за инфляции.

Акции Morgan Stanley (SPB: MS) подешевели на 1,7%. Банк заплатит штраф в размере $35 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, связанных с нарушениями в сфере защиты пользовательских данных.

Стоимость бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась по итогам торгов на 1,6%. Компания объявила о намерении повысить цены на приложения в App Store и на встроенные покупки в этих приложениях в Европе и Азии в следующем месяце.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 313,45 пункта (1,01%) и составил 30706,23 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 43,96 пункта (1,13%) - до 3855,93 пункта.

Nasdaq Composite потерял 109,97 пункта (0,95%) и составил 11425,05 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее.

Внимание трейдеров сосредоточено на заседаниях ЦБ сразу нескольких крупных стран, которые пройдут на этой неделе. Особенно важными станут итоги встречи руководства Федеральной резервной системы.

Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, которое завершится 21 сентября. Тем не менее, некоторые аналитики считают возможным повышение сразу на 100 б.п. Кроме того, участники финрынков будут оценивать прогнозы Федрезерва в отношении будущего уровня ставки и экономики.

Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2022-2023 гг. на фоне растущих глобальных рисков. Теперь предполагается повышение ВВП в этом году на 4,3% по сравнению с ожидавшимися в апреле 5,2%, в следующем году - на 4,9% против 5,3% ранее.

"Развивающаяся Азия продолжает восстанавливаться, но риски велики, - полагает главный экономист АБР Альберт Парк. - Значительный спад в мировой экономике серьезно подорвет спрос на экспорт из региона. Более сильное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой может привести к финансовой нестабильности".

Также он отметил, что экономика КНР сталкивается с проблемами из-за повторяющихся локдаунов и слабого сектора недвижимости.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%. Оба индикатора находятся на минимумах за несколько месяцев.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-7,6%), выпускающей полупроводники Sunny Optical Technology Group Co. (-5,8%), автопроизводителей Geely (-3,5%) и BYD (-2,3%), разработчика игр Netease Inc. (-3,3%), интернет-ритейлеров Alibaba Group (-3,3%) и JD.com (-2,4%).

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:24 МСК уменьшилось на 1,2%.

Лидером падения выступают акции производителя полимеров Unitika, подешевевшие на 6,5%. Также снижается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,1%), производителя приставок Nintendo (-1,1%), автомобильных Toyota Motor (-2,3%) и Nissan Motor (-2,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК опустился на 0,9%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,3%.

Лидером повышения являются бумаги производителей автомобильных запчастей Hwacheon Machinery Co., цена которых взлетела почти на 30% после падения на аналогичную величину по итогам предыдущих торгов.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 1,6%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 3% и 3,2% соответственно. Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подешевели на 1,9% и 1%.

Нефть эталонных марок слабо дорожает утром в среду после снижения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного укреплением доллара в ожидании череды заседаний центробанков.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК в среду составляет $90,84 за баррель, что на $0,22 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $1,38 (1,5%), до $90,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,09 за баррель, что на $0,15 (0,18%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов упала на $1,42 (1,7%), до $83,94 за баррель.

"Сильный доллар, растущая доходность облигаций и опасения по поводу спроса на фоне замедления мировой экономики снова давят на цены на нефть, - отметил старший рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон. - Рынок ждет повышения ставок на этой неделе со стороны Федрезерва, Банка Англии и Швейцарского национального банка".

"Тревоги по поводу дефицита предложения не оказывают той поддержки котировкам, которую можно было ожидать, но это также означает, что сильного обвала мы также не увидим", - добавил эксперт.

Заседание Федрезерва завершится в среду вечером, и аналитики в целом считают, что по его итогам ключевая процентная ставка в Соединенных Штатах будет повышена не менее чем на 75 базисных пунктов.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на то, что запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 1 млн баррелей после роста на 6 млн баррелей неделей ранее. Официальный отчет о запасах от Минэнерго США будет обнародован в 17:30 МСК.