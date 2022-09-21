Инвесторам стоит обратить внимание на ОФЗ-ПК - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на ОФЗ-ПК, выпущенные после 2019 года, для снижения рисков портфеля, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Чтобы снизить риски портфеля, можно нарастить долю облигаций с меняющимся купоном. Наиболее ликвидными и надежными из них являются ОФЗ-ПК, купон которых привязан к ставке денежного рынка RUONIA. В среднем она близка к ключевой ставке ЦБ, поэтому цена на ОФЗ-ПК практически не реагирует на изменение процентных ставок в экономике, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - ОФЗ-ПК не только являются одной из защитных бумаг на рынке, но и альтернативой "кэшу". За счет высокой ликвидности инвестор может в любой момент продать ОФЗ-ПК и, например, докупить подешевевшие акции. На наш взгляд, предпочтительней выглядят ОФЗ-ПК, выпущенные после 2019 года. Купон по ним равен средневзвешенной RUONIA за последние 3 месяца с техническим лагом в 7 дней и выплачивается ежеквартально. В остальном разница между ними только в сроке погашения".

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