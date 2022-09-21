Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные, несмотря на рост геополитических рисков

Москва. 21 сентября. Изменения доллара США и евро на Московской бирже на старте торгов в среду утром незначительны, рубль демонстрирует боковую динамику к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Поддержку нацвалюте оказывают продажи валютной выручки экспортерами.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,5-61,24 руб./$1, по итогам второй минуты торгов курс составил 60,7175 руб./$1 (+11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 60,5325 руб./EUR1 (-6,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,43 коп. к уровню закрытия 20 сентября, до 60,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 70,17 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 48,18 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные колебания валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов среды обусловлены влиянием противоположных факторов. Так, с одной стороны, на курс нацвалюты давят возросшие геополитические риски на новостях о референдумах по присоединению к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. С другой стороны, поддержку рублю оказывают значительные объемы продаж валютной выручки экспортерами, а также наметившееся улучшение конъюнктуры мировых рынков капитала, на что указывает динамика нефтяных цен и фьючерсов на американские фондовые индексы.

В частности, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 мск среды составила $92,72 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,99 за баррель, что на 0,06% выше итогового значения предыдущей сессии.

При этом участники рынка оценивают геополитическую ситуацию. В частности, новости о том, что Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области приняли соответствующие решения о проведении референдумов о вхождении региона в состав Российской Федерации с 23 по 27 сентября 2022 года.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в минусе, трейдеры заняли осторожную позицию в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС). Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, завершающегося 21 сентября. Некоторые, однако, считают возможным повышение ставки Федрезервом сразу на 100 б.п.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются. Так, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,41%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,65%, японский Nikkei 225 - на -1,35%, китайский CSI 300 - на 0,98%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,12% к уровню закрытия предыдущего дня.