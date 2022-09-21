"Лучше рынка" в РФ в среду могут торговаться бумаги ритейлеров - "Алор Брокер"

"Лучше рынка" в среду могут торговаться бумаги российских ритейлеров, но в целом покупки со среднесрочными целями в текущий момент очень рискованны, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Очередной обвал российского фондового рынка случился во вторник. Распродажи начались после опубликования намерений правительства увеличить налоговые сборы с сырьевых экспортеров и усилились на геополитических новостях. Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше поддержки 2200 пунктов. Не исключаем, что она будет пробита, и тогда целью снижения станет район 2000 пунктов. Пока нет уверенности в том, что и он устоит. Наибольшему риску сейчас подвержены госкомпании - именно по ним может быть нанесен санкционный удар Запада после присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Из "голубых фишек" самой безопасной выглядит "Норникель", поскольку без его продукции миру обойтись будет очень сложно. Но это совсем не значит, что акции ГМК нужно покупать в текущий момент. "Лучше рынка" обещают быть и ритейлеры, - пишет эксперт в комментарии. - В среду ждем решение ФРС по ставке и заявлений ее главы Джерома Пауэлла. Если ставка не будет повышена на 1 п.п., а риторика регулятора не станет излишне жесткой, то вполне вероятен отскок американского рынка акций, который затронет и цены сырья, что позитивно отразится на российских бумагах. Однако, повторимся, покупать что-либо сейчас в среднесрочных целях очень рискованно".

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