Вероятна повышенная амплитуда колебаний на рынке акций РФ в ближайшие дни - BCS Express

Дальнейшая динамика российского рынка акций в значительной степени будет зависеть от геополитического фона, вероятна повышенная амплитуда колебаний на текущей неделе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций во вторник показал мощнейшее падение с февраля текущего года. Снижение проходило "широким фронтом". Нет ни одной акции в индексе Мосбиржи, которая бы потеряла менее 2%. Со старта торгов давление было связано с налоговым фактором, затем вмешался геополитический фактор, что в сумме привело к массовым "маржин-коллам". В моменте индекс Мосбиржи терял 11%, опускаясь к 2160 пунктам. Таким образом, отыграно вниз более половины роста, который мы видели с минимумов августа, - пишет аналитик инвесткомпании. - Техническая картина по индексу Мосбиржи существенным образом поменялась. Пробит вниз локальный восходящий канал. Область поддержки сместилась в район 2120-2160 пунктов. Сценарий с пробоем наверх зоны 2460-2500 пунктов и достижением новых максимумов отошел на второй план".

"Такой всплеск волатильности неизбежно обеспечит повышенную амплитуду колебаний на текущей неделе. Дальнейшая динамика рынка в значительной степени будет зависеть от геополитического фона, но в целом текущие уровни по многим "голубым фишкам" при условии сохранении стабильной ситуации предполагают дисконт к долгосрочным справедливым значениям. Просадка может быть постепенно выкуплена", - указывает Карпунин.

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