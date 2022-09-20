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20 сентября 2022 года 19:45

Рынок акций РФ завершил вторник рекордным обвалом с февраля из-за роста геополитических рисков

Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал обвальное падение из-за усиления геополитических рисков на новостях о проведении референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России, а также на фоне ожиданий введения новых пошлин и НДПИ для экспортеров; индексы Мосбиржи и РТС показали рекордное падение с конца февраля, когда Россия объявила о проведении специальной военной операции на Украине.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2215,67 пункта (-8,8%, минимум дня - 2171,92 пункта), индекс РТС - 1154,17 пункта (-9,3%, минимум дня - 1139,99 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 12,3%.

Доллар вырос до 60,45 рубля (+0,29 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-12,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-11,8%), OZON (MOEX: OZON) (-11,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-10,8% и -5,3% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-10,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-10,5%), "Газпрома" (-10,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-9,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-9,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-9,3% и -7,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (-9,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-8,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-8,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-8,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-7,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-7,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-7,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-7,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-7,2%), "Московской биржи" (-7,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-6,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-5,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-5,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3%).

Накануне общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились к руководству ЛНР и ДНР с призывом немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Во вторник аналогичное обращение принял общественный совет Херсонской области.

Во вторник Народный совет ЛНР принял закон о референдуме о вхождении региона в состав РФ на правах субъекта, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в парламенте республики. Представители общественности Запорожской области на съезде во вторник обратились к ВГА с призывом незамедлительно провести референдум о вхождении области в состав России.

Референдум о вхождении ДНР в состав России в качестве субъекта Федерации пройдет с 23 по 27 сентября, соответствующий законопроект был единогласно принят во вторник на экстренном заседании Народного совета ДНР.

Референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ также пройдет 23-27 сентября, сообщил глава ВГА Владимир Сальдо.

Кроме того, как сообщил во вторник "Коммерсантъ", для покрытия дефицита бюджета правительство РФ планирует собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также изъять через рост НДПИ у газодобывающих компаний дополнительные доходы, которые будут получены ими в результате индексации тарифов на газ внутри РФ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций во вторник показал резкое падение на новостном фоне и снижении нефтяных цен. Негативом выступили сообщения о том, что в правительстве обсуждают введение со следующего года дополнительного налога для экспортеров нефти, газа и СПГ. На общий настрой участников торгов также оказывали влияние новости геополитического характера в контексте развития конфликта на Украине.

Общерыночный фон также был преимущественно негативным, осторожность в настроениях выросла в преддверии итогов заседания ФРС по ключевой ставке. Согласно базовым ожиданиям, ставка ФРС вырастет на 75 б.п., хотя такой сценарий уже во многом заложен в стоимость активов, и ответ рынков на него может оказаться слабо выраженным.

Текущая реакция отечественного рынка на поступающие новости в значительной мере носит эмоциональный характер, краткосрочно возможен разворот в подешевевших бумагах. Чувствительность рынка к информационному фону при этом в ближайшие сессии может оставаться повышенной, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитические риски и перспективы роста налоговой нагрузки обвалили рынок акций РФ к уровням августа.

Рынок обеспокоили новости о запланированных на 23-27 сентября референдумах по вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Потенциальное присоединение территорий к РФ предвещает очередной всплеск геополитической напряженности и может обернуться дополнительными санкциями (хотя основные ограничения, вероятно, уже были введены). В Госдуме также приняли ряд поправок о военной службе и мобилизации.

Все основные эмитенты во вторник существенно подешевели. Падение началось после новостей СМИ о намерении правительства РФ рассмотреть увеличение налоговой нагрузки на экспортные компании, что в 2023 году могло бы принести бюджету дополнительные 1,4 трлн руб., а в 2023-2025 годах - более чем 3 трлн руб.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) на фоне налоговых новостей понес особенно крупные потери и опустился к минимуму с начала августа. На рынке опасаются, что инициатива правительства по аналогии с недавним опытом "Газпрома" может привести к отмене объявленных ранее дивидендов "НОВАТЭКа" (и других нефтегазовых компаний, таких как "Татнефть" и "Газпром" (MOEX: GAZP)) за первое полугодие 2022 года в размере 45 руб. на акцию (доходность около 4%). Собрание акционеров "НОВАТЭКа" пройдет 28 сентября.

В среду состоится собрание акционеров "ФосАгро" (MOEX: PHOR), совет директоров которой ранее рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 780 руб. на акцию (доходность 10,6%). С учетом того, что увеличение налоговой нагрузки планируется и в секторе экспорта удобрений, риски отмены выплат по бумагам "ФосАгро" также выросли, отмечает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в течение сессии опускались до минимумов с середины августа, после чего немного скорректировались. Основным риском является дальнейшее усиление геополитической напряженности, но, если окажется, что инвесторы волновались зря, в середине недели биржи может ждать отскок вверх, полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, ситуация на российском рынке стремительно ухудшилась на новостях о планах правительства собрать в 2023 году дополнительно 1,4 трлн рублей за счет повышения экспортных пошлин и НДПИ для компаний-экспортеров.

Планы правительства говорят о том, что компании не досчитаются в своей прибыли около 1,4 трлн рублей. Более того, подобные решения могут привести к очередному срыву дивидендных планов ведущих компаний, как это уже было в отношении дивидендов "Газпрома" за 2021 год. Также вызывает сомнение идея повышения внутренних цен на газ, так как это является абсолютно инфляционным мероприятием. Также в зоне риска прочие экспортеры, а не только поставщики нефти, газа, угля или удобрений. Слабость бумаг IT-сектора - это в какой-то степени экстраполяция будущего снижения доходов корпораций и граждан.

Нефть вечером снизилась. С одной стороны, рынок наполнен страхами по поводу предстоящей рецессии, а с другой, текущая картина с поставками далеко не обнадеживает. Документы из ОПЕК+ показывают, что в августе члены соглашения добывали на 3,583 млн б/с меньше, чем это предусмотрено квотами. В июле дефицит производства составил 2,892 млн б/с, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%), но снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1,4%) и Штаты (индексы опускаются на 0,6-1,1%).

Народный банк Китая (НБК) во вторник оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, по пятилетним кредитам - на уровне 4,3% годовых, что совпало с ожиданиями.

На текущей неделе состоятся также заседания Банка Японии и Банка Англии. Банк Японии, как ожидается, оставит неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, которое завершится в четверг. При этом он может пересмотреть экономические прогнозы.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% в годовом выражении после июльского роста на 2,6%. Темпы роста стали максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен был зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд.

В четверг пройдет заседание Банка Англии, который, по прогнозам экспертов, может поднять процентные ставки до 2,25% годовых с 1,75%.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены растеряли рост предыдущего дня. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $90,45 за баррель (-1,7% и +0,7% в понедельник), октябрьская цена WTI - $84,3 за баррель (-1,7% и +0,7% в понедельник).

Активное ужесточение денежно-кредитной политики в США и других ведущих экономиках мира оказывает негативное влияние на нефть из-за опасений замедления мирового экономического роста и падения спроса на топливо.

Потенциальное увеличение предложения на рынке может также негативно сказаться на нефтяных котировках. Администрация президента США Джо Байдена объявила, что продаст дополнительные 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва, пишет Bloomberg.

Кроме того, национальная нефтяная компания ОАЭ Adnoc объявила о мерах по увеличению добычи до 5 млн баррелей нефти в сутки к 2025 году с текущих 3,4 млн б/с.

Тем временем НПЗ в Китае подали заявки на поставки дополнительных 15 млн тонн нефтепродуктов в рамках экспортной квоты, что может увеличить предложение топлива в мире.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-15,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-14,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-14,4%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-13,9%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-13,7%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-13,2%), бумаги En+ (MOEX: ENPG) (-13,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-12,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-12,8%).

"Русснефть" не исключает начала выплаты дивидендов на обыкновенные акции через два года при условии погашения большей части основного долга и благоприятной рыночной конъюнктуре, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах "Тюменского нефтегазового форума" (ТНФ-2022).

Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+40% и +39,7% "префы"), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+3,6% и +9,9% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+1,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 128,65 млрд рублей (из них 40,15 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 21,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,57 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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