Цены евробондов РФ слегка подросли во вторник, несмотря на падение UST и рост геополитических рисков

Москва. 20 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник позитивную динамику, несмотря на падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании очередного повышения процентной ставки ФРС США, а также рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 6 базисных пунктов - до 60,43% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 10,15% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2042 году подорожали на 1 базисный пункт - до 60,69% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,32% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов), самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году выросли на 51 базисный пункт - до 51,12% от номинала (их доходность снизилась на 10 базисных пунктов - до 10,8% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году увеличились в цене за день на 8 базисных пунктов, до 51,08% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 25,76% годовых), евробонды с погашением в 2027 году выросли в стоимости на 18 базисных пунктов, подорожав до 50,8% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 20,64% годовых), с погашением в 2029 году - на 10 базисных пунктов, до 42,91% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 19,83% годовых).

Облигации с погашением в 2030 году выросли в цене на 130 базисных пунктов, подорожав до 67,97% от номинала (их доходность снизилась на 112 базисных пунктов - до 26,91% годовых), а самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 29 базисных пунктов, до 68,36% от номинала (его доходность снизилась на 38 базисных пунктов - до 45,67% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает также влияние падающих в цене US Treasuries на динамику отечественных евробондов.

Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов на предстоящем заседании, поскольку августовские статданные по инфляции показали более медленное, чем ожидалось, замедление темпов роста потребительских цен в США. Некоторые инвесторы считают возможным повышение ставки Федрезервом сразу на 100 базисных пунктов на сентябрьском заседании. Участники рынка будут внимательно следить за заявлениями ФРС относительно ее дальнейших планов. Многие аналитики считают, что американский ЦБ даст понять, что готов поднять ставку выше 4% готовых и удерживать ее на этом уровне в ближайшие месяцы, чтобы ослабить инфляцию в США.

При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Аналитики также обращают внимание, что сектор валютных гособлигаций России, также как и российский рубль, практически проигнорировал рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и заметное падение рынка акций (фондовые индексы РТС и МосБиржи в середине дня локально теряли более 10%).

Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении на территории ЛНР референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации с 23 по 27 сентября 2022 года, сообщил спикер парламента республики Денис Мирошниченко. Ранее во вторник в Народном совете ЛНР сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что депутаты парламента республики единогласно приняли закон "О референдуме Луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации". Позже закон подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Результаты референдума будут определены не позже чем через пять дней после окончания голосования, говорится в постановлении.

Референдум о вхождении ДНР в состав России в качестве субъекта Федерации пройдёт с 23 по 27 сентября, соответствующий законопроект был единогласно принят во вторник на экстренном заседании Народногосовета Донецкой народной республики. Согласно принятому документу, голосование будет проходить очно на установленных законом избирательных участках.

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации, заявил глава ВГА Владимир Сальдо. "Администрация Херсонской области приняла решение подготовить и провести референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что наше обращение - после того, как пройдет референдум и объявят результаты, - будет тем документом, который предопределит будущее Херсонской области", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Представители общественности Запорожской области на съезде во вторник обратились к военно-гражданской администрации с призывом незамедлительно провести референдум о вхождении области в состав России. "Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю ВГА Евгению Балицкому с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ", - говорится в обращении, принятом на съезде. "Идеальных условий по безопасности не бывает. Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее у нас наступит мир", - сказал на съезде председатель местного общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.