Минфину, вероятно, придется в 2023г размещать ОФЗ с весомыми премиями в доходности - "Финам"

Минфину, вероятно, придется в 2023г размещать ОФЗ с весомыми премиями в доходности, чтобы разместить нужные объемы госдолга, полагает аналитик "Финама" Алексей Ковалев.

"Инвесторы "переваривали" в понедельник итоги пятничного заседания ЦБ РФ, который не исключил окончания текущего цикла снижения ключевой ставки. Кроме того, на цены облигаций давят ожидания по наращиванию предложения ОФЗ в перспективе ближайших лет для финансирования дефицита бюджета. Так, 20 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023-2025 годах будет покрываться в основном за счет именно заимствований. Не исключено, что Минфину в 2023 году предстоит предлагать весомые премии в доходности, чтобы разместить нужные объемы ОФЗ. Рост доходностей означает снижение цен облигаций", - пишет эксперт инвесткомпании.

По мнению Ковалева, инвесторам стоит дождаться некоторой стабилизации новостного фона. В целом, доходности среднесрочных ОФЗ на уровне 9,5%, на взгляд аналитика, довольно интересны, в частности, принимая во внимание, что регулятор по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку на уровне 5-6%.

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