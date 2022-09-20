Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро, несмотря на рост геополитических рисков и резкое падение акций

Москва. 20 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и заметном падении акций. Нацвалюта получает поддержку за счет продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.

Курс доллара США составил 59,97 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,8325 руб./EUR1, подешевев на 33 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 25 копеек - до 59,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику к доллару и евро на дневных торгах во вторник, несмотря на рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и падение рынка акций (фондовые индексы РТС и МосБиржи снижаются на 8,8-9%). При этом внешний фон также не располагает к росту нацвалюты - европейские фондовые площадки снижаются к середине дня на 0,1-0,9%, фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет почти 0,5%, мировые цены на нефть демонстрируют боковую динамику. Вместе с тем поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров.

Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении на территории ЛНР референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации с 23 по 27 сентября 2022 года, сообщил спикер парламента республики Денис Мирошниченко. Ранее во вторник в Народном совете ЛНР сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что депутаты парламента республики единогласно приняли закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации". Позже закон подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Результаты референдума будут определены не позже чем через пять дней после окончания голосования, говорится в постановлении.

Референдум о вхождении ДНР в состав России в качестве субъекта Федерации пройдёт с 23 по 27 сентября, соответствующий законопроект был единогласно принят во вторник на экстренном заседании Народного Совета Донецкой народной республики. Согласно принятому документу, голосование будет проходить очно на установленных законом избирательных участках.

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации, заявил глава ВГА Владимир Сальдо. "Администрация Херсонской области приняла решение подготовить и провести референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что наше обращение - после того, как пройдет референдум и объявят результаты, - будет тем документом, который предопределит будущее Херсонской области", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Представители общественности Запорожской области на съезде во вторник обратились к военно-гражданской администрации с призывом незамедлительно провести референдум о вхождении области в состав России. "Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю ВГА Евгению Балицкому с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ", - говорится в обращении, принятом на съезде. "Идеальных условий по безопасности не бывает. Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее у нас наступит мир", - сказал на съезде председатель местного общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в ходе малоактивных торгов во вторник днем. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $92,1 за баррель, что всего на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,09%, до $85,28 за баррель.

Министерство энергетики США продаст еще 10 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) в ноябре, сообщило ведомство. Эти объемы входят в объявленный США в марте план по реализации нефти из SPR в объеме 180 млн баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Изначально план был рассчитан на шесть месяцев, начиная с мая. Однако с мая по настоящее время администрация заключила контракты на поставку только 155 млн баррелей нефти. При этом последняя дата поставки в рамках этих контрактов назначена на 22 октября.

НПЗ в Китае подали заявки на поставки дополнительных 15 млн тонн нефтепродуктов в рамках экспортной квоты, что может увеличить предложение топлива в мире, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ряд заседаний центробанков в мире, включая заседания ФРС и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы. ФРС объявит о решении относительно ставки 21 сентября. Большинство участников рынка ожидает, что Федрезерв не станет ускорять темпы ужесточения монетарной политики и повысит ставку на 75 б.п. третий раз подряд.

По словам управляющего активами Cresco Finance Степана Сумина, утреннее открытие валютного рынка вновь продемонстрировало то, что никаких маркет-мейкеров нет, хотя ЦБ обещал разобраться с этим вопросом. Торги на валютной секции проводятся с 7 утра, и как раз в этот период самая маленькая ликвидность и возможность увести котировки вверх или вниз не представляет особого труда. Пара "доллар-рубль" торгуется достаточно четко в узком ценовом коридоре. Объемы торгов в паре растут уже три сессии подряд, что связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5% годовых и приближающимся налоговым периодом. Профицит торгового баланса остается на достаточно высоких значениях, но постепенное сокращение экспорта мы будем наблюдать до конца года. Доллар сегодня на торгах "Мосбиржи" вновь попытается удержаться выше отметки 60 руб./$1, но этому плану может помешать продажа экспортной выручки, которая не прикреплена к конкретной дате. 26 сентября ожидаем пик налоговых выплат, что будет важным подспорьем для рубля.

"Пара "доллар/рубль" проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 59-61 руб./$1, в фокусе внимания нет событий, которые могут заметно повлиять на динамику валютного рынка", - считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Банк России во вторник, 20 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,8 трлн рублей (при лимите 1,8 трлн рублей и спросе 2,393 трлн рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 сентября, банки разместили 2,18 трлн рублей (при лимите 2,18 трлн рублей и спросе 2,433 трлн рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) немного подросли, в то время как стоимость среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) немного снизилась во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок выросли за день на 4 базисных пункта - до 7,68% и 7,74% годовых соответственно. Ставка MosPrime на срок 1 месяц снизилась на 1 базисный пункт - до 7,82% годовых, процентная ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 базисных пункта - до 7,97% годовых, а на срок 6 месяцев - на 2 базисных пункта, до 7,99% годовых.