BCS Express рекомендует покупать акции WH Group с прогнозной ценой HKD6,8

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции WH Group с прогнозной стоимостью 6,8 гонконгского доллара (HKD), сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что эмитент сможет поддерживать текущие уровни производства свинины благодаря ведущей роли на внутреннем рынке. Бумаги WH Group сейчас торгуются с мультипликатором P/E 6,2x при среднем 9,6x за последние 5 лет (35% дисконт). Текущая дивидендная доходность - 6,7%", - отмечают эксперты.

Указывают в инвесткомпании и возможные риски:

- инциденты, связанные с безопасностью продукции WH Group, могут привести к снижению спроса и ухудшению результатов компании;

- высокая инфляция в США чревата снижением спроса на свинину и, как следствие, падением спроса на продукцию компании;

- перебои в работе заводов эмитента могут привести к задержкам в поставках продукции на внешние рынки и ухудшению результатов.

WH Group - крупнейшая китайская компания по переработке мяса и продуктов питания, а также крупнейший производитель свинины и мяса в Китае. Бизнес компании включает выращивание свиней, производство мясной продукции и логистику.

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