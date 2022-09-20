Снижение ставки ЦБ РФ, вероятно, продолжится - "Альфа-Капитал"

Тренд на снижение ключевой ставки ЦБ РФ пока, вероятно, продолжится (до 7% к концу 2022 года, по крайней мере 6% в 2023 году и 5-6% в 2024 году), говорится в комментарии портфельного управляющего "Альфа-Капитала" Евгения Жорниста.

"Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Это соответствует консенсус-прогнозу и нашим ожиданиям (прогнозировали снижение на 25-50 б.п.). Очевидно, что решение не стало сюрпризом и для инвесторов. Одновременно ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции до 11-13% по итогам года (его июльский прогноз предполагал 12-15%). Интересно, что с точки зрения регулятора денежно-кредитные условия уже перешли в нейтральную зону и перестали быть жесткими. В то же время он убрал из пресс-релиза традиционный сигнал о своих будущих действиях, - пишет эксперт. - Мы считаем, что тренд на снижение ставки продолжится. Если инфляция продолжит снижаться, то, даже чтобы оставаться в нейтральном диапазоне, ЦБ придется продолжать снижать ставку по мере торможения роста цен (хотя таких агрессивных шагов, как ранее в этом году, мы уже не увидим). Мы не исключаем, что он может перейти и в более мягкую зону относительно инфляции. Поэтому прогноз по дальнейшей динамике ключевой ставки не меняем: ждем снижения ставки до 7% к концу 2022 года, по крайней мере 6% в следующем году и 5-6% в 2024 году".

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