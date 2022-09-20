"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Fix Price с целью 469 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Fix Price с целью 469 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 356 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчиталась по МСФО за I полугодие 2022 года 19 сентября. Выручка ритейлера выросла на 24,2% в годовом исчислении до 131,8 млрд руб., EBITDA - на 31,1% до 26,0 млрд руб. При этом аналитики отмечают, что чистая прибыль сократилась на 47,9% в годовом выражении до 5,1 млрд руб., что связано с разовым ростом налога на прибыль и курсовыми убытками. Рост выручки происходил за счет открытия 363 новых магазинов и роста среднего чека примерно на уровне инфляции. Всего за год Fix Price планирует открыть 750 магазинов.

"С технической точки зрения в акциях формируется восходящий тренд и пробиты одни из ключевых уровней сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 356 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают эксперты "Финама".

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