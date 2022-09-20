"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Accenture с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,1%, стоп-приказ: $267, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2022 финансового года в четверг, 22 сентября. Аналитики ожидают, что выручка составит $15,426 млрд, а прибыль на акцию - $2,57. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков и менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость акций.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от уровня сопротивления. Идея на рост бумаги с целью $300. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $267 риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,13", - указывают стратеги "Финама".

Accenture - консалтинговая компания, оказывающая услуги организациям по консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с клиентами, управления логистическими процессами, управления персоналом, внедрения информационных технологий.

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