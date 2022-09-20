Нефть будет торговаться в диапазоне $85-95/барр. на этой неделе - Альфа-банк

Нефть, вероятно, будет разнонаправленно торговаться в диапазоне $85-95 за баррель Brent на этой неделе под влиянием противоречивых факторов, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Несмотря на значительный прогресс китайских властей в вопросе борьбы с пандемией, динамика на нефтяном рынке по-прежнему омрачена опасениями инвесторов в отношении рецессии и укреплением доллара США в преддверии заседания ФРС, что способствует дальнейшему ослаблению цен на нефть, - пишут эксперты банка. - Так, несмотря на то, что дальнейшее ослабление коронавирусных ограничений в китайском городе Чэнду приведет к отложенному росту спроса на нефть в регионе АТР, нефтяному рынку с трудом удается оценить потенциал роста цен в условиях, когда давление на ключевые ставки ведущих мировых ЦБ усиливается. В результате изменение баланса спроса и предложение на рынке рискует остаться незамеченным, пока внимание нефтетрейдеров приковано к тому, какой сигнал глава ФРС США Джером Пауэлл в ходе своего выступления пошлёт участникам рынка".

Однако эксперты указывают, что уже в среду внимание инвесторов может вновь переключиться на фундаментальные показатели нефтяного рынка, что приведёт к снижению волатильности по мере того, как нефтетрейдеры определятся с вектором движения цен на этой неделе. "Однако до этого момента мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent продолжит колебаться в достаточно широком диапазоне $85-95 за баррель, пока Центробанки окончательно не определятся с монетарной политикой на ближайшие несколько недель", - прогнозируют в Альфа-банке.

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