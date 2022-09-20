SPO повысит инвестиционную привлекательность акций Positive Technologies - "Открытие Инвестиции"

Вторичное публичное размещение (SPO) повысит инвестиционную привлекательность акций Positive Technologies, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"9 сентября 2022г Positive Technologies объявила о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO). В рамках размещения крупные акционеры компании предложат до 2640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций. В результате сделки доля акций в свободном обращении может превысить 14%. Мы полагаем, что вторичное размещение акций компании, объявленное 19 сентября, в перспективе повысит инвестиционную привлекательность бумаг POSI благодаря увеличению ликвидности и доли free float, а также расширит базу инвесторов, в том числе за счет институциональных участников рынка", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.