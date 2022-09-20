Акции Globaltrans привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Открытие Инвестиции"

Акции Globaltrans привлекательны для покупки на текущих уровнях, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Расписки Globaltrans от минимумов июля до сегодняшних максимумов подорожали на 56%. По итогам прошлой неделе они подорожали на 9,2%. Драйвером роста выступали ожидания публикации сильного отчета за 1П22. Отчет был опубликован в понедельник утром. Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в I полугодии в 3 раза, скорр. выручка - в 1,7 раза, скорр. EBITDA - в 2,6 раза", - отмечает эксперт.

Аналитик подчеркивает, что, не имея технических возможностей для выплаты дивидендов, компания сфокусировалась на сокращении левериджа. При этом, как только у Globaltrans появится возможность распределять средства среди акционеров, ее бумаги вернут себе статус очень интересной дивидендной истории.

"Краткосрочно мы можем увидеть коррекцию на фоне фиксации тактической прибыли тех игроков, кто действовал по принципу "покупай на слухах - продавай на фактах". После коррекции от 50-дневной МА (319 руб.) бумага становится привлекательной для портфеля долгосрочного инвестора", - резюмирует Шульгин.

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