Hang Seng в целом обладает потенциалом роста до 19300п в ближайшее время - BCS Express

Индекс Hang Seng в целом обладает потенциалом роста до уровня 19300 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показывает рост на торгах во вторник на фоне потенциального смягчения политики "нулевой терпимости" в отношении коронавируса в Поднебесной. Если котировки бенчмарка смогут закрепиться на текущих уровнях и не появится негативный новостной фон, то возможно продолжение подъема до уровня 19300 пунктов", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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