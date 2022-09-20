Рынок акций РФ утром упал к уровню конца августа после слов Пескова об отсутствии перспектив дипломатии на Украине

Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры развернулся вниз из-за негативных геополитических новостей вокруг конфликта России и Украины, а также на фоне ожиданий новых пошлин и НДПИ для экспортеров; индекс МосБиржи локально провалился в район 2370 пунктов, минимума с конца августа.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2383,48 пункта (-1,9%, минимум сессии - 2372,66 пункта), индекс РТС - 1250,58 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,8%.

Доллар стоит 60,04 рубля (-0,12 рубля).

В настоящий момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", - сказал Песков, говоря о возможностях урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,7%), ММК (MOEX: MAGN) (-3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9% и -0,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), НЛМК (MOEX: NLMK) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -1,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), расписки TCS Group (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) (-0,8%), акции МТС (MOEX: MTSS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, отметка 2400 пунктов по индексу МосБиржи может не остановить падение рынка.

Во вторник активно распродаются акции "Норникеля", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и Сбербанка, также уверенно падает "Газпром" (MOEX: GAZP). Несмотря на позитивные внешние сигналы на первый план вышли внутренние новости - по сообщениям СМИ, правительство планирует увеличить вывозные пошлины и НДПИ для экспортеров и собрать с них дополнительные более 3 трлн руб. в 2023-2025 годах. Это может стать серьезным ударом по доходам большинства "голубых фишек".

Вдобавок к этому можно отметить, что рост западных индикаторов не носит устойчивого характера и может в любую минуту сменить новыми распродажами на рисках жестких решений ФРС.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нисходящее давление на рынок отмечается со стороны экспортеров сырья (нефть, газ, уголь и удобрения), которые, по сообщениям СМИ, в 2023 году могут быть вынуждены заплатить дополнительные 1,4 трлн руб. в виде экспортных пошлин и ставок НДПИ. Вопрос повышения налоговой нагрузки правительство РФ рассмотрит уже на заседании во вторник.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что давление на российские индексы, в которых экспортеры занимают превалирующую долю, сохраняется в свете известий, что правительство РФ будет рассматривать меры по налогам и пошлинам на сырьевой экспорт для мобилизации дополнительных бюджетных доходов. В 2023 году налоги для "Газпрома" и "НОВАТЭКа" могут существенно вырасти, также могут быть затронуты нефтяные компании. Ранее предполагалось, что в сентябрьском обсуждении бюджета может фигурировать "Газпром", но упоминание "НОВАТЭКа" стало неожиданностью.

Внешние рынки сократили волатильность в ожидании итогов заседания ФРС, однако выходящая статистика может внести свои коррективы в расстановку сил, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-0,8% в преддверии заседания ФРС, хотя в начале торгов индикаторы снижались.

Главным событием для инвесторов на неделе станет заседание ФРС, которое завершится в среду. Аналитики в целом ожидают очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов, хотя некоторые экономисты допускают вероятность еще большего подъема, сразу на 100 б.п.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX и CAC40 просели на 0,2%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3% после утреннего роста на 0,4%).

На текущей неделе состоятся также заседания Банка Японии и Банка Англии. Банк Японии, как ожидается, оставит неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, которое завершится в четверг. При этом он может пересмотреть экономические прогнозы.

В четверг пройдет заседание Банка Англии, который, по прогнозам экспертов, может поднять процентные ставки до 2,25% годовых с 1,75%.

Тем временем Народный банк Китая (НБК) во вторник оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, по пятилетним кредитам - на уровне 4,3% годовых, что совпало с ожиданиями.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% в годовом выражении после июльского роста на 2,6%. Темпы роста стали максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен был зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают попытки роста. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $92,43 за баррель (+0,5% и +0,7% в понедельник), октябрьская цена WTI - $86,01 за баррель (+0,3% и +0,7% в понедельник).

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы.

Между тем потенциальное увеличение предложения на рынке может также негативно сказаться на нефтяных котировках. Администрация президента США Джо Байдена объявила, что продаст дополнительные 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва, пишет Bloomberg.

Кроме того, национальная нефтяная компания ОАЭ Adnoc объявила о мерах по увеличению добычи до 5 млн баррелей нефти в сутки к 2025 году с текущих 3,4 млн б/с.

Тем временем НПЗ в Китае подали заявки на поставки дополнительных 15 млн тонн нефтепродуктов в рамках экспортной квоты, что может увеличить предложение топлива в мире.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-6,9%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-4,3%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,3%), бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-4,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+40% и +36,3% "префы"), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+23%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+7,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,75 млрд рублей (из них 3,67 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,3 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,12 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").