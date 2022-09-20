"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций Positive Technologies до 1500 руб. за штуку на горизонте 6 месяцев, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Positive Technologies - одна из самых быстрорастущих компаний на рынке кибербезопасности в России, - пишет эксперт. - После февральских событий, число кибератак в России возросло. По итогам 1П22 их количество увеличилось в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, в свою очередь, привело к увеличенному спросу на услуги кибербезопасности. Positive фокусируется на B2B услугах, лидируя в сегментах защиты инфраструктуры и приложений. Именно эти сегменты обещают показать самый взрывной рост на горизонте ближайших 5 лет. В связи с этим, в среднесрочно-долгосрочной перспективе наиболее привлекательно выглядит именно Positive Technologies. Уже сейчас компания демонстрирует впечатляющий рост показателей. По итогам 2022г компания планирует заработать 3-5 млрд руб. чистой прибыли и показать чистую маржу на уровне 30-35%".

Дивидендная политика компании, на взгляд эксперта. сформулирована сложно, но менеджмент ориентирует на 50% от прибыли. Годовые дивиденды за 2022г могут быть в диапазоне от 22,7 до 37,9 рублей, исходя из прогнозов компании. Выходит 2-3% дивдоходности, что для столь быстрорастущей компании выглядит более чем привлекательно, полагает Баженов.

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