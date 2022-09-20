Ставка ЦБР может остаться на уровне 7,5% до конца 2022г - BCS Express

Ключевая ставка Банка России может остаться на уровне 7,5% годовых до конца текущего года - о развороте вверх речи не идет, но и дальнейшее снижение стоимости фондирования сопряжено уже с риском разгона инфляции, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

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