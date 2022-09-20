Котировки нефти, скорее всего, во вторник останутся в диапазоне $90-93/барр. - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, во вторник останутся в диапазоне $90-93 за баррель Brent, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent в понедельник днем опускались ниже $90/барр., это уровень начала сентября. Во второй половине дня потери удалось отыграть, и ближайший фьючерс вернулся практически к $92/барр. Очевидно, что до заседания ФРС рынок нефти будет крайне волатильным. В базовом сценарии ожидается, что ФРС повысит ставку на 75 б.п. В фокусе внимания инвесторов даже в большей степени, чем по факт по ставке, будет риторика ФРС и ожидания относительно экономики и ставок в будущем. Если регулятор будет жестко настроен, то бегства инвесторов из рисковых активов (которым является нефть) не избежать", - отмечает эксперт банка Екатерина Крылова.

Аналитики исходят из сценария, что ФРС не будет "жестить", а сохранит принцип следования данным с упором на инфляцию. Во вторник выйдут данные по запасам от Американского института нефти, но вряд ли они будут сколько-нибудь замечены в преддверии заседания ФРС.

Также эксперты обращают внимание на новость о том, что ОПЕК опубликовал статистику, из которой следует, что разрыв между целевой и фактической добычей по итогам августа вырос уже до 36 млн барр./день. Это частично нивелирует страхи о появлении дополнительного предложения нефти в мире. Стратеги ПСБ полагают, что во вторник цены на нефть Brent останутся в зоне $90-93/барр.

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