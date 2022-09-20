Пересмотр ожиданий по ставке ЦБР провоцирует рост доходности длинных ОФЗ - ПСБ

Пересмотр ожиданий по ставке ЦБР провоцирует рост доходности длинных ОФЗ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт отмечает, что в понедельник индекс цен гособлигаций RGBI упал на 1,2%, оборот по индексу составил 10,2 млрд руб. Наиболее сильное снижение цен проходило в длинных гособлигациях. Доходность ОФЗ срочностью более 7 лет выросла на 17-27 б.п. ОФЗ со сроком погашения до 1 года выросли в доходности на 4-10 б.п.

"Масштабную переоценку рублевых гособлигаций мы связываем с пересмотром инвесторами прогнозов по динамике ставки ЦБР после заседания на прошлой неделе, - пишет Монастыршин. - Указание регулятора на преобладание инфляционных рисков в среднесрочной перспективе, а также ожидания значительного предложения нового госдолга в связи с плановым дефицитом федерального бюджета в 2023 - 2025гг оказывает давление на рынок ОФЗ".

Внешний фон, на взгляд аналитика, также не добавляет оптимизма инвесторам на рынке рублевого долга. Доходность гособлигаций США растет на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС для подавления инфляции. Текущий консенсус-прогноз рынка предполагает повышение ставки ФРС по итогам заседания в эту среду до 3,0-3,25 (+75 б.п.), тогда как еще в начале этого года ставка была в диапазоне 0-0,25%.

"Ужесточение монетарной политики ФРС будет провоцировать замедление деловой активности и повышение стоимости заимствований не только в США, но и для развивающихся рынков, - подчеркивается в комментарии. - Во вторник на рынке ОФЗ ожидаем стабилизации котировок около достигнутых уровней. Дальнейшую динамику рынка ОФЗ будут определять данные по недельной инфляции и итоги заседания ФРС".

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